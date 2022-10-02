Реал прийме на своєму полі Осасуну.

РЕАЛ — ОСАСУНА

НЕДІЛЯ, 2 ЖОВТНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГІЛЬЄРМО КУАДРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Про пригоди Реала завжди цікаво писати. Усі сильні сторони на мадридців на поверхні — це й харизматичний досвідчений тренер, й збалансований та потужний склад.

Навіть втрата Каземіро та пошкодження Бензема жодним чином не призвели до погіршення результатів. Ба більше, відкрили дорогу до зірок Чуамені та Родріго, котрі виглядають просто неймовірно на старті сезону.

У Лізі чемпіонів також справи йдуть відмінно. Словом, Мадрид впевнено крокує до захисту титулу.

В крайньому перед міжнародною паузою турі перемогли Атлетіко у дербі, а попереду Осасуна та Гетафе, котрих можна спокійно перемагати. Та й у єврокубках чекают ігри проти Шахтаря, де є можливість в разі чого провести мінімальну ротацію та випустити незадоволених кількістю хвилин, як-то Луніна чи Асенсіо. У "синьо-гранатових" в суперниках Інтер.

Осасуна Аррасате вміє непогано пресингувати суперника, а також виграла 4 з 6 поєдинків у стартових турах Прімери, проте окрім Севільї це були команди нижньої половини таблиці.

Памплонці — міцний середняк, який може створити проблеми за недооцінки та не більше того. Реал не повинен втрачати бали із ними, ще й на власному полі.

Статистика доводить ці слова. Востаннє "бланкос" програвали вдома Осасуні аж у 2004 році (0:3), а з того часу штампують перемогу за перемогою.

Втім, поєдинок на Барнабеу минулого сезону завершився нульовою нічиєю.

Орієнтовні склади:

Реал Мадрид:

Осасуна:

Не зіграють: .. — ..

Під питанням: .. — ..