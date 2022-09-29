Іспанія

Голкіпер може знову грати за "матрацників".

Атлетіко у світлі можливого звільнення з команди багаторічного лідера команди Яна Облака розглядає нових кандидатів на його позицію.

Як повідомляє видання 90min, мадридці хочуть підписати воротаря Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа, якщо словенець покине команду.

Зазначимо, що контракт іспанського футболіста з "червоними дияволами" закінчиться наступного літа, а тому він може перейти в Атлетіко на правах вільного агента.

У шести матчах цього сезону АПЛ голкіпер пропустив вісім голів.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед готовий розпрощатися із Давидом Де Хеа у 2023 році.