Іспанія

Хорват наголосив, що кожен гравець Севільї повинен сконцентруватися на виступах за клуб.

Севілья не вдало розпочала сезон, здобувши лише одну перемогу.

У нещодавньому інтерв'ю Radio Sevilla, капітан Іван Ракітіч сказав, що команда не налагодила комунікацію із тренером.

"Спілкування між нами дуже важливе. Проте це нічого не змінює. Наша довіра до Лопетегі абсолютна, ми дуже наполегливо працюємо щодня, і всі чітко розуміємо: номер один – футбольний клуб Севілья, і ми повинні повернути звичні для нас позиції".

Однак між гравцями виникла розбіжність. Аргентинський гравець і одна із зірок Севільї Папу Гомес, розмовляючи зі ЗМІ на своїй Батьківщині, що він не може бути не повністю зосереджений на своїх клубних обов’язках.

"Перед початком Чемпіонату світу буде важко, потрібно подивитися, де будуть ваші думки. Ми не дуже добре почали сезон, але наближається чемпіонат світу, і ви повинні подбати про себе вдвічі більше, ніж зазвичай".

Ракітіча, який більше не є гравцем збірної Хорватії, запитали про ці коментарі від Папу. Він чітко дав зрозуміти, що позиція аргентинця не буде прийнята.

"Я подбаю про те, щоб Гомес та всі інші думали про Севілью. Я ціную його чесність, але всі повинні розуміти, що зараз головне віддати все заради покращення результатів та перемог.

Все, що вони роблять зараз, також має фундаментальне значення, щоб потім вони могли виступити краще на чемпіонаті світу. Я подбаю про те, щоб кожен думав лише про Севілью".

Нагадаємо, що Севілья нещодавно здобула першу перемогу у чемпіонаті, обігравши Еспаньйол (3:2).