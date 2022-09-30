Іспанія

Клуб має віддати англійцям повну суму за форварда.

Каталонська Барселона ще не виплатила суму Манчестер Сіті за нападника Феррана Торреса.

Клуб заплатив за форварда лише три мільйони євро — про це повідомляє Catalunya Ràdio із посиланням на фінансовий звіт іспанського клубу.

Повідомляється, що борг перед Манчестер Сіті складає 52 мільйони євро. Повна сума трансферу складала на момент підписання документів 55 мільйонів.

Читай також: Матеріал про фінансову кризу Барселони

У сезоні-2022/23 на рахунку іспанського нападника сім матчів за "блаугранос", один гол та один гольовий пас.

Раніше повідомлялось, що Ферран Торрес останніми днями трансферного вікна міг повернутися в АПЛ.