Іспанія

Барселона була готова попрощатися із півзахисником.

Вінгер Барселони Ферран Торрес останніми днями трансферного вікна міг повернутися в АПЛ, повідомляє El Nacional.

Попри те, що Барселона лише 8 місяців тому купила Торреса у Манчестер Сіті за 55 мільйонів євро, клуб готовий був розглянути пропозицію Арсеналу.

Угоду заблокував головний тренер Барселони Хаві, назвавши його недоторканним.

У поточному сезоні Торрес взяв участь у трьох матчах Ла Ліги, награвши загалом 99 хвилин. Цього часу не вистачило футболісту, аби відзначитись результативними діями.

Нагадаємо, що "синьо-гранатові" відпустили П'єра-Емеріка Обамеянга у Челсі.