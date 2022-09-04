Барселона була готова попрощатися із півзахисником.
ФЕРРАН ТОРРЕС, GETTY IMAGES
04 вересня 2022, 17:14
Вінгер Барселони Ферран Торрес останніми днями трансферного вікна міг повернутися в АПЛ, повідомляє El Nacional.
Попри те, що Барселона лише 8 місяців тому купила Торреса у Манчестер Сіті за 55 мільйонів євро, клуб готовий був розглянути пропозицію Арсеналу.
Угоду заблокував головний тренер Барселони Хаві, назвавши його недоторканним.
У поточному сезоні Торрес взяв участь у трьох матчах Ла Ліги, награвши загалом 99 хвилин. Цього часу не вистачило футболісту, аби відзначитись результативними діями.
Нагадаємо, що "синьо-гранатові" відпустили П'єра-Емеріка Обамеянга у Челсі.