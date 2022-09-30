Іспанія

Борги каталонського клубу стають критичними.

Напередодні стало відомо, що Манчестер Сіті не отримав 53 мільйони євро від Барселони за трансфер Феррана Торреса.

Зараз видання Catalunya Ràdio відомі нові деталі по боргам "синє-гранатових". Ліверпуль ще не отримав 14 мільйонів євро за перехід Філіппе Коутіньо, який поповнив ряди іспанського клубу у 2019 році.

Астон Вілла, якій зараз належить футболіст, до кінця 2022 року має виплатити Барсі 10 мільйонів євро.

Ювентус очікує виплати за трансфер Міралема П'яніча, який також вже не належить Барселоні, а грає в ОАЕ. За трансфер Артура "стара сеньйора" платила окремо.

Аяксу каталонський клуб повинен ще 40 мільйонів євро за двох гравців — Френкі де Йонга та Сержіньо Деста, нині захищаючого кольори Мілана у оренді.