Іспанія

Іспанський керманич радує задовільними результатами виступів.

Відносно недосвідчений головний тренер каталонської Барселони Хаві погодився очолити клуб із славетним ім’ям в один із найважчих періодів за всю історію його існування, і вже досягає якісно нових результатів на чолі "блаугранас".

Барса продовжує нестримні перегони за мадридським Реалом у турнірній таблиці, запорукою чого є стабільність у здобутті необхідних результатів, що стає можливим завдяки, зокрема, успішній грі команди на виїзді.

Напередодні гостьового матчу в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги проти Мальорки Хаві перебуває за крок від абсолютного рекорду за кількістю матчів без поразок на чужому полі за всі часи існування найвищого іспанського дивізіону.

Попередня перемога на виїзді над Кадісом (4:0) дозволила 42-річному іспанцю наздогнати показники Зінедіна Зідана на чолі мадридського Реала зразка 2016 року, а відсутність утрати очок на полі Мальорки надасть Хаві можливість записати власне ім’я вище француза.

Окрім того, якщо Барселона переможе з перевагою в три голи, то Хаві пережене Хосепа Гвардіолу за кількістю поспіль перемог із суттєвою перевагою над суперниками за рахунком зразка сезону-2010/11, коли Барса виграла п’ять поспіль матчів із подібним розривом.

Нагадаємо, що матч Мальорка — Барселона відбудеться 1 жовтня, о 22:00. Ознайомитись із анонсом цього протистояння можна в нас на сайті.