Іспанія

Керманич іспанського клубу не роздумує над відставкою.

Вільярреал у цьому сезоні іспанської Ла Ліги примудрився за шість турів тричі втратити очки, пропустивши при цьому всього два голи за десяти забитих у ворота суперників.

Оскільки команда Унаї Емері пішла на міжнародну перерву далеко не в найкращому гуморі, то після повернення до гри та перед гостьовим протистоянням проти Кадіса в рамках сьомого туру керманича "жовтої субмарини" запитали щодо відносин із керівництвом.

"Відпочинок був для нас хорошим моментом. У нас були збірники, і в прийдешній грі я хочу подивитись за тим, як вони всі себе почувають. Ми вже провели кілька занять, тому я з нетерпінням чекаю на гру проти Кадіса.

Травмовані в нас усі ті самі: Рейна, Фойт, Альберто, Трігерос та Морено, але вони поступово відновлюються.

У рамках нашого тренерського штабу ми розділили для себе цей сезон на відповідні блоки. Попередній блок, до міжнародної павзи, був хорошим, а зараз ми побачимо, як поратимемось у цьому блоці перед чемпіонатом світу. Подивимося, як будемо виглядати на тлі участі в трьох змаганнях.

Ви бачити результати Кадіса так само, як і ми, проте ви також бачите, як ця команда бореться на власному полі. Перемога над Вальядолідом точно додасть нашим суперникам упевненості. Проти цього самого Кадіса і з тими ж самими гравцями, ми вже програвали, тому на нас чекає дуже важлива та важка гра.

Узагалі, футбол — дуже короткостроковий вид спорту, тому, як тренер, я живу тими процесами, які відбуваються довкола мене. Зараз попереду тривалий блок, а поки що ми лише думаємо про те, що буде завтра.

Клуб працює над планом, щоб забезпечити найкращі умови для гравців, щоб мати можливість продовжувати рух у раніше обраному напрямку.

Чи говорили ми про оновлення мого контракту? Ні, не говорили. Я колись сказав, що я дуже щасливий тут, у мене є певні цілі, виконання яких мене хвилює. Попереду дуже важкий рік, але з, як я б того хотів, хорошим фіналом", — заявив іспанський фахівець.

Матч Кадіс — Вільярреал відбудеться 1 жовтня, о 15:00.