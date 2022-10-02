Іспанія

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Каталонська Барселона напередодні зустрілась із Мальоркою в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги, здолавши суперника з підсумковим мінімальним рахунком на чужому полі.

"Блаугранас" не мали жодних проблем зі створенням переваги за володінням м’ячем за ходом гри, однак гольових моментів при цьому мали обмаль.

"Літній" новачок Роберт Левандовські відзначився черговим голом посеред першого тайму, після чого гості більше піклувались про збереження власної переваги за рахунком.

Огляд матчу:

Мальорка — Барселона — 0:1

Гол: Левандовські, 20

Мальорка: Райкович — Маффео, Вальєнт, Райльо, Копете, Хауме (Куфре, 77) — Галаретта (Лаго, 85), Мохаммед, Санчес (Родрігес, 67) — Мурікі, Лі

Барселона: тер Штеген — Бальде, Піке, Крістенсен, Альба (Серхі Роберто, 80) — Кессьє (Педрі, 67), Бускетс, Гаві — Дембеле (Ферран Торрес 80), Левандовські, Фаті (Рафінья, 67)

Попередження: Хауме, 42, Вальєнт, 83 — Крістенсен, 39, Піке, 40, Кессє, 45, Бускетс, 75.

Джерело: MEGOGO.