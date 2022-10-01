Іспанія

Каталонці вийшли на перше місце у таблиці.

У матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги Барселона на виїзді переграла Мальорку. Єдиним голом у матчі відзначився Роберт Левандовські, який записав на свій рахунок вже 12 м'ячів у 9 матчах за "блаугранас".

Після гри каталонці піднялися на перше місце, з якого їх у неділю може посунути Реал, який зіграє з Осасуною. "Островітяни" у свою чергу залишаються у середині таблиці.

Мальорка — Барселона — 0:1

Гол: Левандовські, 20

Мальорка: Райкович — Маффео, Вальєнт, Райльо, Копете, Хауме (Куфре, 77) — Галаретта (Лаго, 85), Мохаммед, Санчес (Родрігес, 67) — Мурікі, Лі

Барселона: Тер Штеген — Бальде, Піке, Крістенсен, Альба (Серхі Роберто, 80) — Кессьє (Педрі, 67), Бускетс, Гаві — Дембеле (Ферран Торрес 80), Левандовські, Фаті (Рафінья, 67)

Попередження: Хауме, 42, Вальєнт, 83 — Крістенсен, 39, Пке, 40, Кессє, 45, Бускетс, 75.

Нагадаємо, також у суботу Вальядолід переграв Хетафе.