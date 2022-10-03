Іспанія

Мадридці не зможуть скористатися послугами одного з центральних захисників.

У матчі проти Севільї центральний захисник Атлетіко Мадрид Феліпе отримав пошкодження та пропустить найближчі поєдинки.

Важкість травми наразі не відома, проте діагнозом є проблема з м'язами.

Бразилець має почати фізіотерапію та процес відновлення.

Через подібні проблеми Феліпе також пропустив значну частину передсезонки.

На щастя для Дієго Сімеоне він знову може розраховувати на Савіча та Хіменеса.

Нагадаємо, що Атлетіко переміг на виїзді з рахунком 2:0