Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко вирушив на виїзд до Севільї.

Голів від Льоренте та Морати виявилося достатньо, щоб здолати господарів. Севілья не зуміла дати гідну відсіч мадридському клубу.

Севілья — Атлетіко 0:2

Голи: Льоренте, 29, Мората, 57.

Севілья: Буну — Кармона, Ньянзу (Ен Несірі, 67), Салас (Навас, 46), Рекік — Гудель, Делейні (Ракитич, 46) — Ламела, Торрес (Гомес, 67), Іско — Дольберг.

Атлетіко: Облак — Моліна (Феліш, 87), Савіч, Хіменес, Мандава — Вітсель — Льоренте, Коке (Кондогбія, 73), Сауль (Карраско, 61), Кунья (Корраль, 72) — Мората (Грізманн, 61).

Попередження: Іско, Ділейні, Гудель — Вітсель, Феліш.