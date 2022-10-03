Іспанія

Андалусці можуть залишитися без головного тренера.

На Рамон Санчес Пісхуан все більше і більше задумуються про зміну головного тренера.

Після поразки з рахунком 0:2 від Атлетіко в суботу Севілья має в активі лише одну перемогу у дев’яти стартових іграх сезону, що принесло тільки п’ять очок у чемпіонаті. Ближче до кінця матчу велика частина гучних скарг була спрямована на правління Севільї, особливо протестували власники сезонних абонементів.

Численні джерела, включаючи Diario AS, кажуть, що клуб після поразки від Атлетіко дійшов висновку, що настав час шукати заміну Лопетегі.

Здається, звільнення може не відбутися, доки не буде знайдено заміну. Ходять чутки, що його замінять Хорхе Сампаолі, який кілька сезонів тому очолював Севілью.

Хоча тиск стає нестерпним, уболівальники Севільї мали б право запитати, чому це рішення не було прийнято до міжнародної перерви. "Нервіонці" тепер гратимуть кожні три-чотири дні до чемпіонату світу, що в кращому випадку ускладниться зміною тренера.

Нагадаємо, що нещодавно Іван Ракітіч розкритикував Алехандро Гомеса та тонко натякнув іншим гравця свого клубу, що варто розпочати більш серйозно ставитися до виступів за андалуський колектив.