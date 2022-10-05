Іспанія

Каталонці можуть посилити склад гравцем Туринців.

Барселона все ще продовжує пошуки правого захисника.

Цього сезону там грали Рональд Араухо та Жюль Кунде, проте жоден з них не є довгостроковим варіантом.

Серхі Роберто, здається, є лише варіантом для ротації.

Ектор Бельєрін підписав угоду лише на один рік, і цілком можливо, що йому також запропонують продовжити контракт, якщо він буде добре грати, але також ходять чутки, що він хотів би повернутися у Бетіс наступного літа.

Sport повідомляє, що "блаугранас" слідкує за Вілфрідом Сінго з Торіно. Івуарієць грає на позиції правого захисника або правого крайнього захисника, а його контракт закінчується наступного літа, хоча Торіно може в односторонньому порядку продовжити цю умову ще на рік.

21-річний Сінго вразив у Турині. Його габарити і швидкість підкріплені плавним стилем ведення м'яча.

Нагадаємо, що вчора Барселона поступилася Інтеру у ЛЧ.