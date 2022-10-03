Англія

56-річний іспанський фахівець може спробувати свої сили у АПЛ.

Нинішній головний тренер Севільї Хулен Лопетегі невдовзі може очолити Вулвергемптон. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, 56-річний іспанець є головним кандидатом на цю посаду, яку раніше залишив Бруну Лаже.

Нагадаємо, Лопетегі працює із Севільєю з 2019 року, проте початок поточного сезону було провалено, через що ЗМІ активно відправляють його у відставку.

Крім Лопетеги "вовки" розглядають варіант із наставником Олімпіакоса Педру Мартіншем.

Після восьми ігор Вулверхемптон набрав шість очок і посідає 18 місце у турнірній таблиці АПЛ.