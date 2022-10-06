Угода з аргентинським фахівцем розрахована до літа 2024 року.
Хорхе Сампаолі, ФК Севілья
06 жовтня 2022, 18:18
Колишній головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі підписав контракт із Севільєю. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Угода з аргентинським фахівцем розрахована до літа 2024 року. Вже сьогодні він проведе перше тренування зі своїм новим колективом.
Зазначимо, що це другий прихід Сампаолі в стан "нервіонців". Раніше він тренував команду у сезоні-2016/17.
У Севільї Сампаолі змінив Хулена Лопетегі, якого звільнили через незадовільні результати.
Останнім місцем роботи Хорхе був Марсель, з яким він працював з лютого 2021 року до липня цього року.
Після семи турів Севілья набрала п'ять очок і посідає 17 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. У групі Ліги чемпіонів у "нервіонців" одне очко після трьох ігор та третє місце.