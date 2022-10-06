Іспанія

Угода з аргентинським фахівцем розрахована до літа 2024 року.

Колишній головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі підписав контракт із Севільєю. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з аргентинським фахівцем розрахована до літа 2024 року. Вже сьогодні він проведе перше тренування зі своїм новим колективом.

Зазначимо, що це другий прихід Сампаолі в стан "нервіонців". Раніше він тренував команду у сезоні-2016/17.

У Севільї Сампаолі змінив Хулена Лопетегі, якого звільнили через незадовільні результати.

Останнім місцем роботи Хорхе був Марсель, з яким він працював з лютого 2021 року до липня цього року.

Після семи турів Севілья набрала п'ять очок і посідає 17 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. У групі Ліги чемпіонів у "нервіонців" одне очко після трьох ігор та третє місце.