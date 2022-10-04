Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяється протистояння Севільї та Атлетіко, а також несподівана нічия Реала.

Результати туру

Атлетіко вивозить комплект пунктів з Севільї

Мадридці почали помітно відставати від топ-четвірки, отже не мали права втрачати пункти у Севільї. Те саме можна сказати про господарів, які взагалі загнали себе у скрутне становище, з якого потрібно терміново виплутуватися.

Буну — Кармона, Ньянзу (Ен Несірі, 67), Салас (Навас, 46), Рекік — Гудель, Делейні (Ракитич, 46) — Ламела, Торрес (Гомес, 67), Іско — Дольберг

Облак — Моліна (Феліш, 87), Савіч, Хіменес, Мандава — Вітсель — Льоренте, Коке (Кондогбія, 73), Сауль (Карраско, 61), Кунья (Корраль, 72) — Мората (Грізманн, 61)

Вийшов перший сценарій на користь Атлетіко. Команда Сімеоне виглядала набагато ефективніше та солідніше за суперника. Практично кожен удар гості завдавали з ворожого штрафного майданчика, Севілья ж була менш ефективною. Та й лише тричі пробила у площину воріт, що також є доволі куцим показником. Якщо раніше "нервіонцям" могло вистачити подібного для сухої мінімальної перемоги, то зараз ця магія не працює.

"Матрацники" забили по голу в кожному з таймів.

Спочатку відмітився Маркос Льоренте, який скористався провалом у обороні господарів та завдав потужного пострілу у дальній кут з-під Теллеса без шансів для Буну.

Другим автором став Альваро Мората, який підхопив м'яча від Куньї та чітко перекинув голкіпера.

Іспанець зараз перебуває у неймовірній формі.

Севілья могла скоротити відставання у рахунку, проте чітко зіграв Облак, та й взагалі скоріше Атлетіко був близьким до розгрому, ніж суперник до нічиєї.

Хулен Лопетегі незабаром може залишити свій пост. Іспанець блискуче розпочав свою пригоду із андалуським клубом, але зараз справи йдуть шкереберть.

Барселона виграла в Мальорки

Каталонці вивезли мінімальну перемогу з острова.

Райкович — Маффео, Вальєнт, Райльо, Копете, Хауме (Куфре, 77) — Галаретта (Лаго, 85), Мохаммед, Санчес (Родрігес, 67) — Мурікі, Лі

тер Штеген — Бальде, Піке, Крістенсен, Альба (Серхі Роберто, 80) — Кесс'є (Педрі, 67), Бускетс, Гаві — Дембеле (Ферран Торрес 80), Левандовські, Фаті (Рафінья, 67)

Мальорка намагалася чинити опір команді Хаві, проте клас суперника все ж опинився вище і це не дивно.

Господарям міг допомогти й дощ, що активно оросив газон, та це аргументи на користь бідних.

А десь врятував тер Штеген, який цього сезону знову виглядає претендентом на статус одного з найкращих голкіперів світу, котрий він поступово втрачав останні два сезони. Чого вартий хоча б епізод на 35 хвилині, коли Марк-Андре витягнув постріл в упор Хауме Кости.

Єдиний ж голясо забив.. Так-так, Роберт Левандовські. Поляк отримав м'яча у напівфланзі та чітко закрутив його у дальній куточок. Погодьтеся, до цієї картини ми звикли.

Далі в каталонців ключові баталії з Інтером.

Реал вперше в сезоні втрачає очки

Колись це мало статися. Мадридський Реал вперше в сезоні втратив залікові бали.

Лунін — Менді (Мілітао, 74), Алаба, Рюдігер, Карвахаль (Діас, 86) — Кроос (Асенсіо, 74), Чуамені (Вальверде, 53), Себальйос (Камавінга, 53) — Вінісіус Жуніор, Родріго, Бензема

Еррера — Крус, Давід Гарсія, Унаі Гарсія, Відаль (Ернандес, 82) — Брашанац (Орос, 69), Торро, Монкайола (Санчес, 82) — Гомес, Еззалзулі (Пена, 69), Кіке (Будімір, 82)

Головний хайлайт зустрічі для українських вболівальників — поява у стартовому складі Андрія Луніна. Ні, українець нарешті отримав свій шанс не у конкурентній боротьбі з Тібо Куртуа, а через пошкодження бельгійця, проте кого це цікавить. Багатьом хотілося побачити воротаря у дії у важливому поєдинку. Що можна сказати у підсумку? Неоднозначно.

Whoscored взагалі нагородив Андрія найгіршою оцінкою серед усіх гравців Реала — і тих, хто зіграв у основному складі, і тих, хто вийшов з лави запасних. Та й в порівнянні з Осасуною. Проте це занадто жорстко, бо він практично не мав роботи. Лише двічі памплонці вразили площину воріт, але одного разу все ж забили, тож статитистичний портал вирішив піти на подібний крок та назвати Луніна найгіршим. Спірно.

Доля провини гравця у голі Гарсії, звісно, є, проте чому ніхто не заважав виконати подачу, чому Рюдігер програв верхову боротьбу і тд?

Поза тим ніхто не заважав Реалу все ж вирвати перемогу, бо нагоди для цього були ще й які. Втім, відкрили рахунок, пропустили, а далі не реалізували шанси, включно із п'ятим у календарному році фейлом повернувшогося Каріма Бензема з пенальті.

Пам'ятаєте ми писали у напередодні, що памплонці вміють забирати очки у мадридців вдома?

Коротко про інші матчі туру:

- Атлетік розгромив Альмерію вдома (4:0). Баски вистрелили дуплетом у кожному з Таймів.

- Вільярреал не зумів дотиснути Кадіс (0:0). Команда Умері мала моменти, проте в черговий раз героєм зустрічі у складі суперника став голкіпер Жереміас Ледесма, що виконав 6 сейвів.

- Гетафе програв Вальдоліду на власному полі (2:3). Гості відкрили рахунок з пенальті завдяки головному герою (2+1) зустрічі Серхіо Леону, потім підмадридці зуміли вийти вперед, проте команді Роналдо все ж вдалося вирвати комплект пунктів в суперника.

- Еспаньйол та Валенсія зіграли бойову нічию (2:2). "Кажани" зрівняли рахунок на 90+6 хвилині, а в їхньому складі, як і в "папуг", знайшлося місце двом видаленням – Маркоса Андре та Мартіна Брейтвейта. У ендшпілі розвернулася справжня драма. Спершу голкіпер каталонського клубу Альваро Фернандес в останній момент вибив ігрове знаряддя ледве не з пустих воріт, а на останніх хвилинах доданого часу пустив сферу собі за комірець.

- Сельта мінімально переграла Бетіс (1:0). Гості з 20-ої хвилини грали у меншості після видалення Луїса Феліпе.

- Жирона та баскський Реал видали феєричну виставу. 8 забитих голів!

- Райо вирвав неймовірну емоційну перемогу у матчі проти Ельче (2:1). Переможний голясо господарі оформили на 90+5 хвилині.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-GB/stats

Найкращий гол 7-го туру Прімери

Габріель Вейга (Сельта)

Родріго Рікельме (Жирона)

Вінісіус (Реал)

Кіке Гарсія (Осасуна)

Унай Лопес (Райо Вальєкано)

Найкращий тренер 7-го туру Прімери

Ернесто Вальверде (Атлетік Більбао) – впевнений розгром непоступливої Альмерії (4:0)

Дієго Сімеоне (Атлетіко Мадрид) – перемога у гостях проти Севільї (2:0)

Найкращий гравець 7-го туру Прімери

Цього тижня пройдемося по нехайповим варіантам.

Жереміяс Ледесма та його сейви, що дозволили Кадісу втримати нульовку з Вільярреалом (0:0)

Серхіо Леон та його 2+1, що дозволили Вальядоліду переграти Гетафе на виїзді (3:2)

Габріель Вейга (Сельта Віго) – переможний голясо у ворота Бетіса (1:0)

Александер Сьорлот (Реал Сосьєдад) – 2+1 у переможному матчі проти Жирони (5:3)

Унай Лопес та його переможний голясо у ворота Ельче на 95 хвилині (2:1)

Символічна збірна 7-го туру Прімери

Ледесма (Кадіс) — Суарез (Гетафе), П. Торрес (Вільярреал), Хіменес (Атлетіко), Гайя (Валенсія) — Н. Вільямс (Атлетік), Субіменді (Реал Сосьєдад), Вейга (Сельта), Льоренте (Атлетіко) — Сьорлот (Реал Сосьєдад), Левандовські (Барселона)

Таблиця після 7-го туру Прімери

# И О 1 Барселона 7 19 2 Реал Мадрид 7 19 3 Атлетік 7 16 4 Бетіс 7 15 5 Атлетіко 7 13 6 Осасуна 7 13 7 Реал Сосьєдад 7 13 8 Вільярреал 7 12 9 Валенсія 7 10 10 Райо Вальєкано 7 10 11 Сельта 7 10 12 Мальорка 7 8 13 Жирона 7 7 14 Хетафе 7 7 15 Вальядолід 7 7 16 Еспаньйол 7 5 17 Севілья 7 5 18 Альмерія 7 4 19 Кадіс 7 4 20 Ельче 7 1

Розклад 8-го туру Прімери