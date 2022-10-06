34-річний футболіст має цікавий пункт в угоді.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
06 жовтня 2022, 18:28
У контракті Каріма Бензема із Реалом є опція автоматичного продовження, повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, у контракті нападаючого є пункт, згідно з яким договір буде автоматично продовжено на один сезон, якщо француз виграє Золотий м'яч.
Діюча угода розрахована до 30 червня 2023 року.
Церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 17 жовтня у Парижі.
У 5 матчах нинішнього сезону Ла Ліги 34-річний футболіст забив 3 голи та віддав 1 гольовий пас.