Іспанія

34-річний футболіст має цікавий пункт в угоді.

У контракті Каріма Бензема із Реалом є опція автоматичного продовження, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, у контракті нападаючого є пункт, згідно з яким договір буде автоматично продовжено на один сезон, якщо француз виграє Золотий м'яч.

Діюча угода розрахована до 30 червня 2023 року.

Церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 17 жовтня у Парижі.

У 5 матчах нинішнього сезону Ла Ліги 34-річний футболіст забив 3 голи та віддав 1 гольовий пас.