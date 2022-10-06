Іспанія

Французький форвард уже повідомив клуб про намір підписати нову угоду до літа 2024 року.

Нападник мадридського Реала Карім Бензема найближчим часом може поставити підпис під новим контрактом зі своїм нинішнім клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 34-річний форвард уже повідомив керівництво "вершкових" про намір продовжити угоду.

За інформацією джерела, продовження контракту між Бенземою та Реалом є лише питанням часу. Флорентіно Перес, Карло Анчелотті та вся рада директорів разом приймають це рішення.

Раніше повідомлялося, що контракт Бензема з Реалом автоматично продовжиться при отриманні Золотого м'яча.