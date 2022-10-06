Нападник мадридського Реала Карім Бензема найближчим часом може поставити підпис під новим контрактом зі своїм нинішнім клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 34-річний форвард уже повідомив керівництво "вершкових" про намір продовжити угоду.

За інформацією джерела, продовження контракту між Бенземою та Реалом є лише питанням часу. Флорентіно Перес, Карло Анчелотті та вся рада директорів разом приймають це рішення.

Раніше повідомлялося, що контракт Бензема з Реалом автоматично продовжиться при отриманні Золотого м'яча.