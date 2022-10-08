Іспанія

Каталонці продовжують пошуки підсилення захисної лінії.

У Барселони є проблема на правому фланзі захисту, отже вона шукає підсилення.

На даний момент у них є Серхі Роберто та Ектор Белльєрін, але жоден з них не розглядається як довгострокове рішення на цій позиції. За винятком двох сезонів під керівництвом Луїса Енріке, Роберто не зовсім впевнений діяв на своїй позиції, а Бельєрін, який має однорічну угоду, не вражає.

Як повідомляє Sport , Барселона вже розглядає варіанти на наступне літо і наразі має три варіанти у своєму короткому списку. Вілфрід Стефан Сінго з Торіно і Вандерсон з Монако потрапили на нього, але на вершині списку — захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот.

У 23-річного гравця закінчується контракт наступного літа, хоча у Юнайтед є можливість продовжити його на рік. Вони продовжують повідомляти, що ціна буде встановлена ​​в 25 мільйонів євро за португальця, який виграв стартове місце під керівництвом Еріка тен Гага.

Враховуючи його вік і якість, "блауграна" вважає Далота одним із кращих варіантів на дефіцитному ринку правих захисників. Якби Барселона виплатила цю ціну, це було б найбільше грошей, які вона витратила на крайнього захисника з тих пір, як Нельсон Семеду перейшов з Бенфіки.

Нагадаємо, що Барселона нещодавно домовилася з Атлетіко щодо трансферу Антуана Грізманна.