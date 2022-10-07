Іспанія

Француз стане повноцінним гравцем Атлетіко.

Відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо повідомив нові деталі перемовин між Атлетіко та Барселоною щодо повноцінного трансферу Антуана Грізманна до мадридського клубу.

"Виконано, підтверджено. Антуан Грізманн буде гравцем Атлетіко Мадрид на постійній основі за 20 мільйонів євро плюс додаткові бонуси, угода нарешті укладена з Барселоною.

Грізманн погодився на це кілька тижнів тому, він хотів грати лише за Атлетіко. Активована оренда за 40 мільйонів євро" — підсумував Романо.

Нагадаємо, французький відтягнутий нападник виступав за "матрацників" з 2014 по 2019 роки, після чого перебрався до Барселони. Влітку 2021 року Антуан повернувся до столиці Іспанії на правах оренди, а з 1 січня, коли відкриється трансферне вікно знову перебуватиме у мадридців на контракті.

Раніше повідомлялося, що угода 31-річного футболіста з Атлетіко буде розрахована до літа 2026 року.

