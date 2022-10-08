Головний тренер каталонської Барселони Хаві прокоментував інформацію про те, що нападник Антуан Грізманн, який виступає за мадридський Атлетіко на правах оренди, перейде в стан "матрацників" на постійній основі.

"Це ще не офіційно, але якщо буде угода, ми всі щасливі. Я можу побажати гравцеві лише найкращого", — сказав Хаві.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, найближчим часом буде оголошено про те, що Грізманн приєднається до Атлетіко на постійній основі за 20 мільйонів євро + 4 мільйони євро у якості бонусів.

Цього сезону французький форвард провів за Атлетіко десять матчів, у яких забив три голи і віддав один асист.