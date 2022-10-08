Іспанія

Очікується, що невдовзі французький форвард стане повноцінним гравцем Атлетіко Мадрід.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві прокоментував інформацію про те, що нападник Антуан Грізманн, який виступає за мадридський Атлетіко на правах оренди, перейде в стан "матрацників" на постійній основі.

"Це ще не офіційно, але якщо буде угода, ми всі щасливі. Я можу побажати гравцеві лише найкращого", — сказав Хаві.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, найближчим часом буде оголошено про те, що Грізманн приєднається до Атлетіко на постійній основі за 20 мільйонів євро + 4 мільйони євро у якості бонусів.

Цього сезону французький форвард провів за Атлетіко десять матчів, у яких забив три голи і віддав один асист.