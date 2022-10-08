Мадридці можуть придбати талановиту зірочку Боруссії.
Васко Вальц
08 жовтня 2022, 15:56
Атлетіко Мадрид є одним із кількох клубів, які цікавляться зірочкою дортмундської Боруссії Васко Вальцем.
Вальц, якому всього 17 років, привернув увагу "матрацників". Він грає за команду до 19 років у Дортмунді та брав участь у Юнацькій лізі УЄФА.
Також Вальцом цікавиться Дженнаро Гаттузо. Окрім того, також й Ювентус і Мілан.
Варто зазначити, що контракт гравця закінчується наступного літа.
Проблема може полягати в фігурі наставника, бо Дієго Сімеоне, який до того ж демонструє посередні результати цього та попереднього сезонів, навряд чи буде терпляче робити ставку на таланта.
Нагадаємо, що Антуан Грізманн скоро стане повноцінним гравцем Атлетіко.