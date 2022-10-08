Іспанія

Мадридці можуть придбати талановиту зірочку Боруссії.

Атлетіко Мадрид є одним із кількох клубів, які цікавляться зірочкою дортмундської Боруссії Васко Вальцем.

Вальц, якому всього 17 років, привернув увагу "матрацників". Він грає за команду до 19 років у Дортмунді та брав участь у Юнацькій лізі УЄФА.

Також Вальцом цікавиться Дженнаро Гаттузо. Окрім того, також й Ювентус і Мілан.

Варто зазначити, що контракт гравця закінчується наступного літа.

Проблема може полягати в фігурі наставника, бо Дієго Сімеоне, який до того ж демонструє посередні результати цього та попереднього сезонів, навряд чи буде терпляче робити ставку на таланта.

Нагадаємо, що Антуан Грізманн скоро стане повноцінним гравцем Атлетіко.