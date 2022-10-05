Іспанія

Француз близький до підписання контракту з мадридським клубом.

Мадридський Атлетіко незабаром все ж підпише повноцінний контракт із Антуаном Грізманном.

Як повідомляє французьке видання LEquipe, "матрасники" домовились із Барселоною про викуп 31-річного футболіста.

Читай також: Грізманн — гравець місяця в Атлетіко

Сума трансферу Грізманна поки невідома, але пишуть, що з ним буде підписаний контракт до літа 2026 року.

Раніше повідомлялось, що Атлетіко готовий заплатити за форварда збірної Франції близько 20 мільйонів євро.

У цьому сезоні Грізманн провів 7 матчів у Ла Лізі, де забив два голи. У Лізі чемпіонів на його рахунку один гол у трьох іграх.