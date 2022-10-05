Француз близький до підписання контракту з мадридським клубом.
Антуан Грізманн, Getty Images
05 жовтня 2022, 19:59
Мадридський Атлетіко незабаром все ж підпише повноцінний контракт із Антуаном Грізманном.
Як повідомляє французьке видання LEquipe, "матрасники" домовились із Барселоною про викуп 31-річного футболіста.
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Сума трансферу Грізманна поки невідома, але пишуть, що з ним буде підписаний контракт до літа 2026 року.
Раніше повідомлялось, що Атлетіко готовий заплатити за форварда збірної Франції близько 20 мільйонів євро.
У цьому сезоні Грізманн провів 7 матчів у Ла Лізі, де забив два голи. У Лізі чемпіонів на його рахунку один гол у трьох іграх.