Іспанія

Команда Рубі реабілітувалася за минулу розгромну поразку від Атлетіко Більбао.

В рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги Альмерія приймала на своєму полі Райо Вальєкано.

Підопічні Рубі не зазнали проблем із суперником, відправивши в його ворота три м'ячі. Авторами цих голів стали Робертоне, Бабіч та Туре.

Райо Вальєкано вдалося наприкінці забити лише один м'яч, автором якого став Катена.

Нагадаємо, що в минулому матчі Альмерія зазнала розгромної поразки від Атлетіка Більбао з рахунком 0:4. Таким чином сьогодні команді вдалося реабілітуватися за цю поразку.

Альмерія — Райо Вальєкано 3:1

Голи: Робертоне, 8, Бабіч, 17, Туре, 39 — Катена, 81

Альмерія: Мартінес — Мендеш (Кайкі, 90+4), Алі, Бабіч, Ак'єме — Робертоне (Егуарас, 79), де ла Ос, Мелеро (Поссо, 66) — Баптістао (Коста, 66), Туре (Рамазані, 79), Ембарба

Райо Вальєкано: Лопес — Баллю, Лежен (Валентін, 46), Катена, Гарсія — Паласьон, Лопес, Сісс (Комесанья, 46), Сальві (Фалькао, 46) — Трехо (Бебе, 72), Камелло

Попередженння: Коста, 66, Ембарба, 70, Рамазані, 90+1 — СальвІ, 45+1, Валентін, 57

Видалення: Ембарба, 87 (Альмерія)