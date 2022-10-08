Іспанія

У каталонського клуба все ще є заборгованість перед 35-річним футболістом.

Барселона досі хоче повернути до свого складу Ліонеля Мессі, повідомляє ESPN.

Однак, за інформацією джерела, можливість переходу — низька.

Одна з причин – Барселона має заборгованість перед Мессі по зарплаті, що залишилася ще з періоду пандемії.

Швидше за все, після закінчення сезону нападник активує опцію продовження контракту з ПСЖ на один рік.

Нагадаємо, що влітку 2021 року Мессі уклав із парижанами угоду за схемою "2+1".