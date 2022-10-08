У каталонського клуба все ще є заборгованість перед 35-річним футболістом.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
08 жовтня 2022, 23:25
Барселона досі хоче повернути до свого складу Ліонеля Мессі, повідомляє ESPN.
Однак, за інформацією джерела, можливість переходу — низька.
Одна з причин – Барселона має заборгованість перед Мессі по зарплаті, що залишилася ще з періоду пандемії.
Швидше за все, після закінчення сезону нападник активує опцію продовження контракту з ПСЖ на один рік.
Нагадаємо, що влітку 2021 року Мессі уклав із парижанами угоду за схемою "2+1".