Український голкіпер зберіг свої ворота без пропущених голів.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
09 жовтня 2022, 00:49
У рамках восьмого туру чемпіонату Іспанії Реал вирушив на виїзд до Хетафе.
Підопічні Карло Анчелотті зуміли здолати опонента з мінімальним рахунком – 1:0.
За мадридську команду провів повний Андрій Лунін. Це перший матч за Реал, коли українець не пропустив у свої ворота.
Усього на рахунку Луніна 8 матчів за Реал, у попередніх 7 він не зміг залишити ворота "сухими". Крім того, це перший сухий матч українського воротаря в історії Ла Ліги.