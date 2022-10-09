Іспанія

Український голкіпер зберіг свої ворота без пропущених голів.

У рамках восьмого туру чемпіонату Іспанії Реал вирушив на виїзд до Хетафе.

Підопічні Карло Анчелотті зуміли здолати опонента з мінімальним рахунком – 1:0.

За мадридську команду провів повний Андрій Лунін. Це перший матч за Реал, коли українець не пропустив у свої ворота.

Усього на рахунку Луніна 8 матчів за Реал, у попередніх 7 він не зміг залишити ворота "сухими". Крім того, це перший сухий матч українського воротаря в історії Ла Ліги.