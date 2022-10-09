Захисник пробив перший вагомий статистичний показник.
Едер Мілітао, Getty Images
09 жовтня 2022, 10:12
Бразильський центральний захисник Едер Мілітао перейшов до складу мадридського Реала з португальського Порту влітку 2019 року, після чого став незамінним компонентом у складі оборони "вершкових".
Із того моменту вже минуло три роки, а 24-річний виконавець усе ще прогресує в сталому розвитку, і напередодні під час матчу восьмого туру іспанської Ла Ліги в гостях у Хетафе (1:0), досяг першого вагомого статистичного показника.
Хетафе — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу
Як повідомляє прес-служба "бланкос", на рахунку Мілітао віднині є перші 100 матчів у складі основної команди.
Відзначимо, що саме його гол на третій хвилині матчу в підсумку став вирішальним для перемоги "вершкових".
За цей час Едер забив чотири голи та п’ять разів віддавав гольові передачі.