Іспанія

Захисник пробив перший вагомий статистичний показник.

Бразильський центральний захисник Едер Мілітао перейшов до складу мадридського Реала з португальського Порту влітку 2019 року, після чого став незамінним компонентом у складі оборони "вершкових".

Із того моменту вже минуло три роки, а 24-річний виконавець усе ще прогресує в сталому розвитку, і напередодні під час матчу восьмого туру іспанської Ла Ліги в гостях у Хетафе (1:0), досяг першого вагомого статистичного показника.

Хетафе — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Як повідомляє прес-служба "бланкос", на рахунку Мілітао віднині є перші 100 матчів у складі основної команди.

Відзначимо, що саме його гол на третій хвилині матчу в підсумку став вирішальним для перемоги "вершкових".

За цей час Едер забив чотири голи та п’ять разів віддавав гольові передачі.