Іспанія

Дивіться огляд гри Ла Ліги на Football.ua.

Мадридський Реал у рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги в гостьовому принциповому протистоянні на виїзді проти Хетафе спромігся здолати суперників із мінімальним рахунком.

Підсумковий успіх команди Кардо Анчелотті було зафіксовано за рахунок забитого м’яча Антоніо Рюггера ще на самому початку гри.

Решту матчу Реал продовжував атакувати чужі ворота, тоді як його власні надійно захищав українець Андрій Лунін, який у підсумку вперше в Ла Лізі зіграв "на нуль" у складі "вершкових".

Огляд матчу:

Хетафе — Реал 0:1

Гол: Мілітао, 3.

Хетафе: Сорія – Суарес, Дуарте, Мітрович, Джене, Ангілері (Амаві, 83) – Оленья (Порту, 66), Мілья, Альгобія (Валенсіано, 83) – Майораль (Мунір, 66), Унал (Латаса, 86).

Реал: Лунін – Карвахаль, Мілітао (Начо, 83), Рюдігер, Алаба – Модріч, Чуамені, Камавінга (Асенсіо, 83) – Вальверде, Родріго (Діас, 89), Вінісіус Жуніор

Джерело: MEGOGO.