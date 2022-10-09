Іспанія

Керманич Реала прокоментував перемогу над Хетафе.

Напередодні мадридський Реал брав участь у принциповому протистоянні проти Хетафе в передмісті столиці Іспанії (1:0).

Хетафе — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення звітної гри розповів про власні враження від виступів команди звітного вечора.

"Тягнути час, коли ти лише на один гол попереду — цілком звична справа. Я думаю, що наша команда зіграла добре, і після цього матчу в мене залишилось багато позитивних моментів у спогадах. Так, ми не забили два чи більше голів, проте й не пропустити у власні ворота при цьому.

Наприклад, минулого року ми на цій самій арені взагалі програли, проте цього разу були набагато сильнішими. Особливо під час повітряних дуелей.

Залишити поле без пропущеного голу було дуже важливим для нас. Ми добре захищались. Я думаю, що Мілітао та Рюдігер упорались із власним завданням на гру повністю. До них можна додати також і Чуамені.

Іноді гра складається так, що команді комфортно перебувати з м’ячем у ногах, тому вона нікуди не квапиться та не нав’язує атакувальну гру суперникам. Ми намагались більше грати на збереження переваги, аніж на створення передумов для її збільшення. У двох матчах до цього ми створили дуже багато моментів, проте майже не забивали при цьому.

Щодо Вальверде, то я не знаю, яка позиція для нього не буде ідеальною. Йому не подобається сидіти на лаві для запасних — це все, що мені відомо. Азар? Із ним усе добре. Хай тренується й надалі, і в нього виникне черговий шанс.

Чи чекати ротації у вівторок у матчі проти Шахтаря? Так. Є гравці, які втомились — вони не гратимуть, як це сталось сьогодні з Кроосом, Бензема та Менді", — заявив італійський фахівець.

Матч Шахтар — Реал відбудеться 11 жовтня, о 22:00.