Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках восьмого туру Барселона на своєму полі брала Сельту.

Підопічні Хаві Ернандеса не без проблем здолали гостей завдяки голу від Педрі на 17-й хвилині гри.

Перемога дозволила Барселони зайняти перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, у Реала гірша різниця забитих і пропущених голів, незважаючи на таку ж кількість очок — 22.

Барселона - Сельта 1:0

Гол: Педрі, 17.

Барселона: Тер Штеген — Бальде (Роберто, 77), Піке, Алонсо, Альба (Гарсія, 86) — Гаві, Бускетс, Педрі (де Йонг, 63)- Рафінья (Дембеле, 64), Левандовські, Торрес (Фаті, 63).

Сельта: Марчесін — Мальйо (Мінгеса, 90+3), Нуньєс, Айду, Галан — Бельтран — Серві (Пасіенсія, 83), Вейга (Соларі, 75), Арнаїс — Аспас, Ларсен (Перес, 75).

Попередження: Альба, Бускетс — Айду, Арнаїс Оскар.