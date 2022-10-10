Іспанія

Функціонер каталонського клубу підтвердив продаж футболіста.

Трансфер французького нападника Антуана Грізманна з мадридського Атлетіко до каталонської Барселони за 120 млн євро влітку 2019 року в підсумку виявився черговим зразком сумнівної якості роботи колишнього керівництва клубу.

У підсумку, зірковий виконавець повернувся до "кольчонерос" уже через два роки на правах орендної угоди, однак її умови були такими, що передбачували активацію опції обов’язкового викупу футболіста в разі отримання ним відповідної кількості ігрового часу в стартовому складі.

Атлетіко та Грізманн достатньо довго перебували в стані невизначеності через цей пункт, проте новини останніх днів указують на те, що столичний колектив у підсумку все ж таки зголосився придбати собі цього виконавця на постійній основі.

Зокрема, це підтверджує й короткий коментар спортивного директора Барселони Матеу Алемані:

"Продаж Антуана Грізманна до Атлетіко Мадрид на постійній основі завершено! Цього тижня було укладено угоду щодо 25 млн євро, уключно з бонусами", — заявив функціонер.

У цьому сезоні на рахунку французького футболіста три голи та дві гольові передачі за 11 матчів.