Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяється дебют Сампаолі та синхронні перемоги двох лідерів.

Результати туру



Атлетіко зумів перервати прокляття імені Жирони

Напередодні поєдинку ми писали, що Жирона є доволі серйозним супротивником та кісткою в горлі Атлетіко. Якщо ви не читали матеріал, нагадаємо нижче.

Облак — Моліна, Савич, Хіменес, Мандава, Карраско (Ньїгес, 65) — Корреа (Жоау Феліш, 74), Коке, Вітсель (Кондогбія, 74), Грізманн (Лемар, 65) — Кунья (Мората, 65)

Карлос — А. Мартінес (В. Фернандес, 46), Буено, Бернарду, Каррера (Терратс, 84), Гуттьєррес (Коуто, 46) — Ромеу, Гарсія, Еррера (Стуані, 64) — Кастельянос, Рікельме (Тоні, 81)

Каталонці нещодавно заглядали до еліти, проте лише в одному з шести поєдинків, якщо враховувати також Кубок Іспанії, Атлетіко зумів здобути перемогу. Дійсно, невдала якась вийшла серія.

Отже, потрібно було реабілітувати зараз. Очки мадридцям дуже потрібні, бо боротьба за чолову четвірку цього сезону через Севілью буде дуже й дуже гарячою.

Клас команди зіграв свою роль. Дуплетом відмітився Анхель Корреа – спершу йому асистував Антуан Грізманн, який нарешті буде вільний від каталонських кайданів, а другий асист фактично записав на свій рахунок голкіпер суперника Хуан Карлос, що просто подарував знаряддя аргентинцю на рівному місці.

Гості зуміли відіграти одного м'яча після непоганого удару Рікельме, проте господарі зуміли втримати переможний рахунок.

Попереду в мадридців ключова баталія у чемпіонській лізі з Брюгге.

Лунін нарешті провів сухий матч у складі мадридського Реалу

Реал перед поєдинком проти Шахтаря здолав Хетафе. До того ж зробив це впевнено.

Сорія – Суарес, Дуарте, Мітрович, Джене, Ангілері (Амаві, 83) – Оленья (Порту, 66), Мілья, Альгобія (Валенсіано, 83) – Майораль (Мунір, 66), Унал (Латаса, 86).

Лунін – Карвахаль, Мілітао (Начо, 83), Рюдігер, Алаба – Модріч, Чуамені, Камавінга (Асенсіо, 83) – Вальверде, Родріго (Діас, 89), Вінісіус Жуніор

Мадридцям вдалося відкрити рахунок на перших хвилинах, коли Лука Модріч чіткою подачею з кутового знайшов голову Едера Мілітао. Отже, з самого початку гості чітко окреслили, що мають намір вивезти комплект пунктів з Колісеума.

Реал наніс двадцять пострілів по воротах Давіда Сорії, проте більшість з пострілів була холостою і лише чотири прийшлися у площину воріт.

Були ще два епізода, де арбітр міг вказувати на позначку, а Родріго Гоес навіть забив. Та в першому випадку справа закінчилася на користь Хетафе, бо Вінісіус в початковій фазі випустив знаряддя за межі футбольного прямокутника, а його бразильський колега опинився у офсайді.

Андрій Лунін цього разу не пропустив. Український воротар потягнув небезпечний постріл Карлеса Алєнья, проте поза цим фактично не мав роботи.

Барселона також здала іспит перед Классіко

Каталонці не відстали від ворога і також здобули мінімальну перемогу над Сельтою. До речі, переможний голясо поклав не Роберт Левандовські.

тер Штеген — Бальде (Роберто, 77), Піке, Алонсо, Альба (Гарсія, 86) — Гаві, Бускетс, Педрі (де Йонг, 63) — Рафінья (Дембеле, 64), Левандовські, Торрес (Фаті, 63)

Марчесін — Мальйо (Мінгеса, 90+3), Нуньєс, Айду, Галан — Бельтран — Серві (Пасіенсія, 83), Вейга (Соларі, 75), Арнаїс — Аспас, Ларсен (Перес, 75)

Галісійці традиційно дуже неприємний опонент для Барселони, тож легкої прогулянки команді ніхто не гарантував. На практиці вийшло ідентично.

Якщо у першому таймі Сельта завдала лише два постріли у бік Марка-Андре, то у другій половині зустрічі взагалі здомінувала суперника по ударам (2 — 12!) та була дуже близькою хоча б до нічиєї.

Якби не помилка захисника Унаї Нуньєса, що невдало вибив знаряддя прямо на набігавшого Педрі, гості могли претендувати й на дещо більше.

Проте сейви ворожого голкіпера (просто браво!) та нереалізація самих галісійців не дозволили їм відібрати пункти в Барселони перед Классіко.

Коротко про інші матчу туру:

- Валенсія перемогла Осасуну у вогняному матчі в Памплоні (2:1). Левантійці повели у 2 голи після чого розвернулася справжня футбольна драма. Спершу Чімі Авілья з позначки запустив м'яча вище воріт, а потім Едінсон Кавані, який виконав асист на перше взяття воріт авторства Джастіна Клюйверта (непогано у виконанні нової зв'язки), мав нагоду відкрити рахунок своїм голам для "кажанів", проте вгатив знаряддя у поперечину також з одинадцяти метрів. "Червоно-сині" таки зуміли відіграти одного м'яча ефектним пострілом від поперечини, але на більше не вистачило часу. Осасуна ще й грала вдев'ятьох на останні хвилинах після видалень Гарсії / Пеньї.

- Альмерія вдома переграла Райо (3:1). Новачок Прімери перервав поразку з чотирьох поразок у останніх 5 зустрічах.

- Атлетік Вальверде продовжує вражати, а Севілья продовжує падіння. Дебют або повернення Хорхе Сампаолі вийшло комом – 1:1. Ні, не через факт нічиєї проти Більбао, наразі ця команда дійсно виглядає прекрасно, а через загальний контекст. Не забуваємо, що "нервіонці" зараз знаходяться у торфі турнірної таблиці. Банда Сампаолі відкрила рахунок, проте суперник його зрівняв. Попереду в команди Дортмунд (ключовий матч за плей-оф ЛЧ), а потім міцна Мальорка.

- Вальядолід та Бетіс зіграли в нульову нічию (0:0). Севільці практично з кінця першого тайму грали у меншості після видалення Пессельї, а також втратили місце у зоні чемпіонської ліги.

- Кадіс та Еспаньйол зіграли у бойову нічию (2:2). Перші забили одразу двічі вперше у цьому розіграші ЛаЛіги – нічого собі.

- Реал Сосьєдад здолав Вільярреал вдома (1:0). Єдиний голясо забив Браїс Мендес, який в падінні вразив ворота Херонімо Рульі.

- Ельче та Мальорка з двома видаленнями переможця виявити не зуміли (1:1). Перемогу острівникам міг принести Ведат Мурікі, але косовський форвард забив лише один пенальті з двох.

Цікаві факти та статистика:

https://www.laliga.com/en-GB/stats

Найкращий гол 8-го туру

Рікельме (Жирона)

Мікель Весга (Атлетік Більбао)

Найкращий тренер 8-го туру

Дженнаро Гаттузо (Валенсія)

Дієго Сімеоне (Атлетіко Мадрид)

Карло Анчелотті (Реал Мадрид)

Хаві (Барселона)

Найкращий гравець 8-го туру

Анхель Корреа (Атлетіко Мадрид) – переможний дубль у ворота Жирони (2:1)

Едер Мілітао (Реал Мадрид) – вирішальний голясо у ворота Гетафе (1:0)

Хоселу (Еспаньйол) – дубль Кадісу (2:2)

Браїс Мендес (Реал Сосьєдад) – голясо Вільярреалу (1:0)

Педрі (Барселона) – вирішальний вклад у перемогу над Сельтою (1:0)

Символічна збірна 8-го туру

Таблиця після 8-го туру

# И О 1 Барселона 8 22 2 Реал Мадрид 8 22 3 Атлетік 8 17 4 Атлетіко 8 16 5 Бетіс 8 16 6 Реал Сосьєдад 8 16 7 Валенсія 8 13 8 Осасуна 8 13 9 Вільярреал 8 12 10 Райо Вальєкано 8 10 11 Сельта 8 10 12 Мальорка 8 9 13 Вальядолід 8 8 14 Жирона 8 7 15 Альмерія 8 7 16 Хетафе 8 7 17 Еспаньйол 8 6 18 Севілья 8 6 19 Кадіс 8 5 20 Ельче 8 2



Розклад 9-го туру Прімери