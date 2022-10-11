Іспанія

Іспанський футболіст не надто вірить у повернення аргентинця на Камп Ноу.

Андрес Іньєста вважає, що Барселоні буде важко повернути Ліонеля Мессі.

"У футболі ніколи нічого не знаєш, напевно, але мені здається, це буде складно зробити", — сказав колишній півзахисник Барселони в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що контракт Мессі з ПСЖ спливає 30 червня 2023 року.

Барселона спробує його повернути, але є низка складнощів, включаючи заробітну плату аргентинця.