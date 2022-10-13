Захисник готовий допомогти каталонцям.
Жюль Кунде, Getty Images
13 жовтня 2022, 14:28
Захисник каталонської Барселони Жюль Кунде вже повністю відновився від травми. Про це пише As.
Футболіст відчуває себе нормально та готовий відправитись з командою у Мадрид на Ель-Класіко проти Реала.
Можливий навіть варіант, при якому літній новачок "синє-гранатових" з'явиться у стартовому складі Барселони.
22 вересня, під час матчу збірної Франції проти Австрії, 23-річний центрбек отримав травму лівого стегна.
Нагадаємо, що Ель-Класіко між Реалом та Барселоною відбудеться у неділю, 16 жовтня, та розпочнеться о 17:15 за київським часом.