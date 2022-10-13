Іспанія

Захисник готовий допомогти каталонцям.

Захисник каталонської Барселони Жюль Кунде вже повністю відновився від травми. Про це пише As.

Футболіст відчуває себе нормально та готовий відправитись з командою у Мадрид на Ель-Класіко проти Реала.

Можливий навіть варіант, при якому літній новачок "синє-гранатових" з'явиться у стартовому складі Барселони.

22 вересня, під час матчу збірної Франції проти Австрії, 23-річний центрбек отримав травму лівого стегна.