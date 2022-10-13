Іспанія

Півзахисник хоче займати важливіше місце.

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг незадоволений своїм становищем у команді цього сезону.

Як повідомляє видання Sport.es, нідерландський футболіст хоче грати в основному складі у важливих матчах команди, а не залишатися на лаві запасних, як це було в поєдинках проти Інтера, Баварії та Севільї.

Зазначимо, що цього сезону Френкі Де Йонг провів 10 поєдинків, у яких відзначився одним забитим голом.

Раніше стало відомо, що Френкі Де Йонг проведе переговори з Барселоною щодо зниження зарплати наприкінці сезону.