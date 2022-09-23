Іспанія

Схоже, що клуб може домовитись із нідерландським гравцем.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг та президент клубу Жоан Лапорта уклали домовленість про те, що контракт футболіста не буде розірвано. Проте є кілька деталей.

Як повідомляє Carrusel Deportivo, де Йонг залишається у Барсі, але наприкінці сезону сяде за стіл переговорів та обговорить із клубом зниження зарплати.

Цього сезону де Йонг провів за Барселону вісім матчів, у яких забив один гол.

Додамо, що рішення залишитися у Барселоні Френкі ухвалив ще у травні.