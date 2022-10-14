Іспанія

Українець захищатиме воротар Реала.

У рамках центрального матчу 9 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу зійдеться у Ель-Класіко з Барселоною.

Як повідомляє Marca, бельгійський воротар Реала Тібо Куртуа не тренувався сьогодні у основній групі гравців.

Лікарі вирішили не форсувати відновлення кіпера, незважаючи на статус матчу. В основі на Ель-Класіко вийде Андрій Лунін.

На початку жовтня Куртуа діагностували запальний процес, який супроводжується здавленням або роздратуванням сідничного нерва та сильними больовими відчуттями.