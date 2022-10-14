Іспанія

Дізнайтеся, де дивитися поєдинок іспанської Ла Ліги, а також місце та час його проведення.

У дев'ятому турі іспанської Ла Ліги відбудеться Ель Класіко, в якому зустрінуться мадридський Реал та Барселона. Гра відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

В даний час Барселона та Реал мають однакову кількість очок на вершині турнірної таблиці Ла Ліги, набравши по 22 очки, але "блаугранас" попереду за додатковими показниками.

Між собою Реал та Барселона провели 283 матчі, з яких "блаугранас" виграли 117 поєдинків, а "вершкові" — 104. Також було зафіксовано 62 нічиї.

Остання гра між командами відбулася 24 липня цього року. Товариський матч закінчився з рахунком 1:0 на користь команди Хаві.

Де дивитись Реал — Барселона?

В Україні центральний матч дев'ятого туру Ла Ліги у прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO.

Матч Реал – Барселона відбудеться у неділю, 16 жовтня, о 17:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.