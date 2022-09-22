Іспанія

Півзахисник Реала Сосьєдад може змінити команду.

Барселона чудово провела минуле літнє трансферне вікно, але не зупиняє роботу над посиленням складу.

Як повідомляє видання Sport, "синьо-гранатові" націлилися на півзахисника Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді.

Стверджується, що в іспанському футболісті Барселона бачить заміну 34-річному Серхіо Бускетсу.

У чинному контракті іспанця, який буде дійсним до літа 2025 року, прописана сума відступних у розмірі 60 млн євро, яка наразі є недосяжною для "блаугранас".

За минулий сезон Субіменді провів 47 матчів, забивши три голи та зробивши дві гольові передачі.

Нагадаємо, що Барселона має домовленість із захисником Атлетіка щодо трансфера наступного літа.