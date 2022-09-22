Півзахисник Реала Сосьєдад може змінити команду.
Мартін Зубіменді, getty images
22 вересня 2022, 16:35
Барселона чудово провела минуле літнє трансферне вікно, але не зупиняє роботу над посиленням складу.
Як повідомляє видання Sport, "синьо-гранатові" націлилися на півзахисника Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді.
Стверджується, що в іспанському футболісті Барселона бачить заміну 34-річному Серхіо Бускетсу.
У чинному контракті іспанця, який буде дійсним до літа 2025 року, прописана сума відступних у розмірі 60 млн євро, яка наразі є недосяжною для "блаугранас".
За минулий сезон Субіменді провів 47 матчів, забивши три голи та зробивши дві гольові передачі.
Нагадаємо, що Барселона має домовленість із захисником Атлетіка щодо трансфера наступного літа.