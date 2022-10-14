Іспанія

Президент каталонської Барселони запевнив, що Хаві залишиться на своїй посаді.

Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що головний тренер команди Хаві має неймовірну довіру, попри невдалі результати у Лізі чемпіонів.

"Довіра до Хаві зберігається. Ми здатні конкурувати із великими європейськими командами. Ви могли помітити різницю між тим, яка гра з Баварією була минулого сезону, а яка – цьогоріч. Футболістам потрібно звикнути до системи. Хаві знає, що потрібне для прогресу.

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У Лізі чемпіонів нам завдали удару нижче пояса, але ми повинні виконувати свою роботу і повністю зосередитися на чемпіонаті Іспанії", – заявив Лапорта.

Додамо, що в неділю відбудеться матч між Реалом і Барселоною в рамках Ла Ліги. Початок зустрічі - 17:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.