Іспанія

Поточні результати каталонського клубу не призведуть до відходу керманича.

Результати останніх виступів каталонської Барселони в рамках Ліги чемпіонів УЄФА є невтішними — "блаугранас" пройшли за крок від дострокового припинення боротьби за місце в раунді плей-оф під час домашнього матчу проти міланського Інтера посеред тижня (3:3), проте при цьому повністю віддали контроль над власною долею в цьому турнірі в розпорядження футболістів "змій".

На цьому тлі, навіть незважаючи на лідерську позицію в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, яку Барса поділяє з мадридським Реалом, у місцевій пресі почали ширитись чутки про можливу відставку головного тренера Хаві.

Саме проти "бланкос" зіграє свій наступний матч у національній першості Барселона, проте, як повідомляють ЗМІ, президент клубу Жоан Лапорта вже провів зустріч із керманичем своєї команди.

Під час бесіди функціонер запевнив іспанського фахівця, що будь-які ризики його подальшому перебуванню на чолі "блаугранас", незважаючи на підсумок гри проти Реала, є відсутніми.

Лапорта при цьому також має впевненість щодо того, що саме під орудою Хаві Барселона вже найближчим часом повернеться до перемог на європейські арені, а згодом — повернеться на верхівку світового футболу.

Нагадаємо, що матч Реал — Барселона відбудеться 16 жовтня, о 17:15.