Іспанія

Кадіс мав шанс вибратися із зони вильоту, але не дотерпів до кінця матчу.

У поєдинку дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Жирона поділила очки з Кадісом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли результативним ударом відзначився Алекс Фернандес. Однак наприкінці матчу – на дев'ятій компенсованій хвилині господарі отримали право на пенальті, який реалізував Крістіан Стуані.

Після дев'яти турів Жирона набрала вісім очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Кадіса шість балів та 19 рядок.

Жирона — Кадіс 1:1

Гол: Стуані, 90+11 (з пенальті) — Алекс Фернандес, 46.

Жирона: Хуан Карлос — Гутьеррес (В. Фернандес, 87), Каррера (Стуані, 52), Еспіноса, Буено, Мартінес — Гарсія, Ромеу, Еррера (Вальєхо, 80) — Рікельме (Фуідіас, 80), Кастельянос.

Кадіс: Ледесма — Еспіно, Чуст, Родрігес, Валенсія (Сальдуа, 60) — Алекс Фернандес (Окампо, 77), Алькарас, Феде (Хосе Марі, 59), Алєхо (Чала, 72) — Негредо (Лосано, 59), Собріно.

Попередження: Гарсія, Буено, Мартінес, Кастельянос, Стуані — Собріно, Феде, Алькарас, Еспіно.