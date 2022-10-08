Іспанія

До вашої уваги — найкращі моменти поєдинку восьмого туру Ла Ліги.

У поєдинку восьмого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на своєму полі обіграв Жирону з рахунком 2:1.

Вже на п'ятій хвилині команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок у матчі зусиллями Корреа, який на старті другого тайму оформив дубль, подвоївши перевагу "матрасників". Тим не менш, гості змогли відіграти один м'яч завдяки результативному удару у виконанні Рікельме.

Огляд матчу

Атлетіко — Жирона 2:1

Голи: Корреа, 5, 48 — Рікельме, 66.

Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Хіменес, Мандава, Карраско (Ньїгес, 65) — Корреа (Жоау Феліш, 74), Коке, Вітсель (Кондогбія, 74), Грізманн (Лемар, 65) — Кунья (Мората, 65).

Жирона: Хуан Карлос — А. Мартінес (В. Фернандес, 46), Буено, Бернарду, Каррера (Терратс, 84), Гуттьєррес (Коуто, 46) — Ромеу, А. Гарсія, Еррера (Стуані, 64) — Кастельянос, Рікельме (Тоні, 81).

Попередження: Хіменес, 45+1, Кунья, 49, Савич, 89 — Каррера, 55.

Джерело: MEGOGO