Іспанія

Матч завершився з рахунком 1:1.

Недільна програма восьмого туру чемпіонату Іспанії-2022/23 продовжилася поєдинком між Кадісом та Еспаньйолом.

Гра між двома андердогами Ла Ліги закінчилася результативною нічиєю. Рятівний гол у складі господарів на свій рахунок записав 34-річний Лука Перес, який раніше виступав у складі львівских Карпат і дублю київського Динамо.

За підсумками матчу Кадіс залишився на 19 сходинці, Еспаньйол — на 17.

Кадіс — Еспаньйол — 2:2

Голи: Чуст, 41, Л. Перес, 78 — Хоселу, 51, 67

Кадіс: Є. Ледесма — Сальдуа, Л. Ернандес, Чуст, Еспіно — Алехо (Окампо, 64), Еметеріо (А. Фернандес, 57), Алкараз (Бехарано-Серрано, 82), Бонгонда (Лосано, 57) — Собріно, Негредо (Л. Перес, 64)

Еспаньйол: Лекомпт — Калеро, С. Гомес, Кабрера, Оліван — Вінісіус Соуза (Лозано, 87), Дардер (Баре, 76) — А. Відаль (Ласо, 76), Еспосіто (Хіль, 87), Меламед (Пуадо, 37) — Хоселу

Попередження: Ематеріо, 32, Чуст, 36, Сальдуа, 47, Окампо, 69 — Меламед, 13, А. Відаль, 68, Хіль, 90+2, Лозано, 90+3.

Нагадаємо, у першому матчі неділі в іспанській Ла Лізі Бетіс втратив очки у грі з Вальядолідом.