Іспанія

Нідерландський футболіст вирішив залишитися в нинішній команді.

Френкі де Йонг висловився про небажання залишати Барселону.

"Я зберігав спокій. Я ще у травні вирішив, що хочу залишитися. І моя думка за цей період не змінилася.

Я був спокійний, але потім стало зрозуміло, що тиск зростатиме. Так, воно походило з боку газет, президента, якщо говорити конкретно.

Так, загалом, звідусіль. Але я хотів залишитися, тому мене це не бентежило", — наводить слова де Йонга Manchester Evening News.

Цього сезону де Йонг провів 7 матчів у Прімері і відзначився одним голом.

Раніше стало відомо, що Френкі Де Йонг проведе переговори з Барселоною щодо зниження зарплати наприкінці сезону.