Нідерландський футболіст вирішив залишитися в нинішній команді.
ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ, GETTY IMAGES
15 жовтня 2022, 19:30
Френкі де Йонг висловився про небажання залишати Барселону.
"Я зберігав спокій. Я ще у травні вирішив, що хочу залишитися. І моя думка за цей період не змінилася.
Я був спокійний, але потім стало зрозуміло, що тиск зростатиме. Так, воно походило з боку газет, президента, якщо говорити конкретно.
Так, загалом, звідусіль. Але я хотів залишитися, тому мене це не бентежило", — наводить слова де Йонга Manchester Evening News.
Цього сезону де Йонг провів 7 матчів у Прімері і відзначився одним голом.
Раніше стало відомо, що Френкі Де Йонг проведе переговори з Барселоною щодо зниження зарплати наприкінці сезону.