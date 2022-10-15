Іспанія

Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.

У рамках дев'ятого раунду іспанської Ла Ліги Севілья у гостях зустрічалась із Мальоркою.

У першому таймі гості, які підходили до матчу у статусі фаворита, не створили жодного моменту у воріт Райковича. Натомість господарі мали свої моменти, які не змогли реалізувати.

Проте у другій половині зустрічі Севільї пощастило більше. Долю матчу вирішив точний постріл Гуделя на старті другого тайму.

Мальорка — Севілья 0:1

Гол: Гудель, 53

Мальорка: Райкович — Вальєнт, Райльо, Копете (Батталья, 79), Маффео, Куфре — Руїс, Баба (Д. Родрігес, 57) Санчес (Лаго, 67), Лі (Ндіає, 67) — Бастідас (А. Родрігес, 57).

Севілья: Буну — Теллес (Акунья, 67), Маркан, Ньянзу, Монтьєль, Навас (Кармона, 46) — Іско (Гомес, 67), Ракитич, Гудель, Торрес (Сусо, 84) — Ламела (Ен Несірі, 79).

Попередження: Руїс, Д. Родрігес, Монтьєль, Маркан, Ламела.