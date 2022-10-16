Іспанія

Команда Дієго Сімеоне здобула три бали завдяки голу Грізманна.

У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Атлетік вдома змагався із мадридським Атлетіко.

У першому таймі господарі виглядали набагато краще. Єдиний момент гостей завершився голом Морати, але, після просмотру VAR, арбітр скасував взяття воріт. Господарі свої моменти не реалізували.

Атлетіко вийшло зарядженим на другий тайм і одразу забило. Ставший повноцінним гравцем мадридців Антуан Грізманн скористався асистом Морати та вивів команду уперед.

Команди зіграли ще 11 хвилин додаткового часу. Мінімальна перемога допомогла Атлетіко обійти Атлетік у таблиці та зайняти третю сходинку.

Атлетік — Атлетіко 0:1

Голи: Грізманн, 47

Атлетік: Сімон — де Мракос, Альварес (Вівіан, 86), Мартінес, Лекуе — Сансет (Заррага, 80), Весга (Д. Гарсія, 86), Ніко (Вільялібре, 80), Муніаін (Р. Гарсія, 67), Беренгер — Вільямс.

Атлетіко: Облак (Грбич, 69) — Мандава, Хіменес, Савіч, Моліна, Лемар (Феліш, 82), Де Пауль (Корреа, 69), Кондогбія, Коке (Вітсель, 82) — Грізманн, Мората (Сауль, 69).

Попередження: Облак, Хіменес, Мората, Сауль.