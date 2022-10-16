Іспанія

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У рамках дев’ятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко навідався заради проведення "атлетичного" дербі проти баскського Атлетіка на Сан Мамес.

Колектив Дієго Сімеоне мав нагоду відкрити рахунок уже на самому початку гри, проте результативний постріл Альваро Морати скасували через офсайд.

Господарі натомість відповіли суперникам перевагою в контролі м’яча та створенні гольових моментів, і в підсумку "кольчонерос" більше жодного разу навіть не пробили в площину чужих воріт аж до перерви.

Ситуація для Атлетіко в другому таймі стала виключно гірше в плані контролю м’яча, однак спочатку мадридці забили гол зусиллями Антуана Грізманна, і в підсумку довели справу до підсумкового успіху.

Огляд матчу:

Атлетік — Атлетіко 0:1

Гол: Грізманн, 47

Атлетік: Сімон — де Мракос, Альварес (Вівіан, 86), Мартінес, Лекуе — Сансет (Заррага, 80), Весга (Д. Гарсія, 86), Ніко (Вільялібре, 80), Муніаін (Р. Гарсія, 67), Беренгер — Вільямс.

Атлетіко: Облак (Грбич, 69) — Мандава, Хіменес, Савіч, Моліна, Лемар (Феліш, 82), Де Пауль (Корреа, 69), Кондогбія, Коке (Вітсель, 82) — Грізманн, Мората (Сауль, 69).

Попередження: Облак, Хіменес, Мората, Сауль.

Джерело: MEGOGO.