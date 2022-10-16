Іспанія

Француз встановив нове досягнення у Мадриді.

Антуан Грізманн забив переможний гол у ворота Атлетіка Більбао, що дозволило йому подолати рубіж у сотню забитих м'ячів за Атлетіко.

Сотню саме у Прімері, бо загалом француз 144 рази вражав ворота опонентів.

Це взяття воріт також важливе у контексті переходу гравця з Барселони до мадридців, для закріплення впевненості у цьому трансфері.

Вперше за Атлетіко у Прімері Грізманну вдалося відзначитися у вересні 2017-го року, коли постраждала Севілья (4:0).

Першого ж м'яча після повернення Антуан забив у ворота вилетівшого Леванте (2:2) у жовтні минулого року.