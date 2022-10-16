Француз встановив нове досягнення у Мадриді.
Антуан Грізманн
16 жовтня 2022, 09:30
Антуан Грізманн забив переможний гол у ворота Атлетіка Більбао, що дозволило йому подолати рубіж у сотню забитих м'ячів за Атлетіко.
Сотню саме у Прімері, бо загалом француз 144 рази вражав ворота опонентів.
Це взяття воріт також важливе у контексті переходу гравця з Барселони до мадридців, для закріплення впевненості у цьому трансфері.
Вперше за Атлетіко у Прімері Грізманну вдалося відзначитися у вересні 2017-го року, коли постраждала Севілья (4:0).
Першого ж м'яча після повернення Антуан забив у ворота вилетівшого Леванте (2:2) у жовтні минулого року.